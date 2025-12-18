В бундестаге началась громкая перепалка из-за дебатов о судьбе российских активов

Коалиция Мерца и АдГ устроили в громкую перепалку в бундестаге из-за активов РФ

В бундестаге представители коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) устроили громкую перепалку из-за дебатов о судьбе замороженных активов России. Трансляция заседания велась на сайте парламента страны.

Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что намерен добиваться принятия решения о передаче замороженных российских активов Киеву в Брюсселе. Это вызвало критику со стороны сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы, по словам которого, одно намерение Мерца уже «подливает масла в огонь войны».

«Следуя девизу "чужими деньгами легко управлять", федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», — подчеркнул Крупалла. По его словам, Киев в любом случае не сможет выйти победителем из конфликта, так что не стоит оказывать ему поддержку и обременять из-за этого немецких налогоплательщиков.

Кроме того, сопредседатель ФРГ высказался против потенциального участия армии Германии в составе «многонациональных сил», которые хотят развернуть на Украине как одну из гарантий безопасности после прекращения огня. «Мы не доверим вам [Мерцу] наших детей», — сказал он.

Также Крупалла заявил, что вопрос об изъятии российских активов является «крайне спорным», и напомнил, что это противоречит международному праву. Его выступление начал прерывать председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн, в итоге оба политика сорвались на крик, из-за чего председателю бундестага Омиду Нурипуру пришлось вмешаться.