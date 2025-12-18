Стало известно о возможной эвакуации Украины между Харьковской областью и ДНР

Украина предположительно начала эвакуацию населенных пунктов под Славянском

Украина предположительно начала эвакуацию нескольких населенных пунктов между Харьковской областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Появляются сообщения, что Киев объявил эвакуацию нескольких поселков между Харьковской областью и ДНР вплоть до Славянска», — сказано в сообщении.

Авторы канала отмечают, что на это косвенно указывает отход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии Пришиб — Святогорск — Богородичное.

При этом предполагается, что оборона Славянска со стороны украинских войск может начаться с попытки закрепиться за рекой Северский Донец.

Ранее сообщалось, что Украина начала принудительную эвакуацию семей из Святогорска в ДНР.