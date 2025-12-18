Реклама

05:31, 18 декабря 2025Мир

Трамп назвал США самой крутой страной в мире

Трамп: Год назад США были мертвы, а сегодня стали самой крутой страной в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты были на грани краха. «А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что большинство европейских стран разлагаются, поскольку ими управляют слабые люди. Он отметил, что в скором времени государства региона станут нежизнеспособными из-за их «катастрофической» миграционной политики.

До этого Трамп назвал нелегальных мигрантов главной угрозой для США. По его словам, именно они стали причиной атаки на нацгвардейцев, которая произошла недалеко от Белого дома.

