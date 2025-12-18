Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:31, 18 декабря 2025Путешествия

Турист в панике разбил головой стеклянную дверь ресторана в Таиланде и не выжил

Турист разбил стеклянную дверь в ресторане Пхукета и умер из-за кровопотери
Алина Черненко

Кадр: The Standard

Турист из Австралии разбил стеклянную дверь в ресторане тайского курорта Пхукет и не выжил из-за кровопотери. Об этом сообщает портал The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел 11 декабря в турецком ресторане «Каппадокия» в районе Карон. На записях с камер видеонаблюдения, просмотренных полицией, видно, что мужчина обедал один. Внезапно он начал вести себя странно, неоднократно кивал и качал головой, из-за чего находившиеся рядом гости отошли подальше.

Материалы по теме:
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Когда сотрудники ресторана подошли, чтобы помочь иностранцу, он резко встал, начал кричать и паниковать, а потом врезался головой в стеклянную дверь. От удара она разбилась, и турист упал на улицу.

Персонал вызвал на место полицию и спасателей, которые обнаружили глубокую рану на правой ноге мужчины. Травма оказалась несовместима с жизнью, спасти пострадавшего не удалось.

Полиция расследует причину произошедшего и выясняет, употреблял ли турист алкоголь или наркотики и были ли у него проблемы с психическим здоровьем. Власти связываются с семьей иностранца.

В феврале на этом же курорте Таиланда россиянка пробралась в чужой дом, надела одежду жильца и попала в психиатрическую больницу. Предъявлять обвинения 26-летней москвичке не стали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok