Турист в панике разбил головой стеклянную дверь ресторана в Таиланде и не выжил

Турист разбил стеклянную дверь в ресторане Пхукета и умер из-за кровопотери

Турист из Австралии разбил стеклянную дверь в ресторане тайского курорта Пхукет и не выжил из-за кровопотери. Об этом сообщает портал The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел 11 декабря в турецком ресторане «Каппадокия» в районе Карон. На записях с камер видеонаблюдения, просмотренных полицией, видно, что мужчина обедал один. Внезапно он начал вести себя странно, неоднократно кивал и качал головой, из-за чего находившиеся рядом гости отошли подальше.

Когда сотрудники ресторана подошли, чтобы помочь иностранцу, он резко встал, начал кричать и паниковать, а потом врезался головой в стеклянную дверь. От удара она разбилась, и турист упал на улицу.

Персонал вызвал на место полицию и спасателей, которые обнаружили глубокую рану на правой ноге мужчины. Травма оказалась несовместима с жизнью, спасти пострадавшего не удалось.

Полиция расследует причину произошедшего и выясняет, употреблял ли турист алкоголь или наркотики и были ли у него проблемы с психическим здоровьем. Власти связываются с семьей иностранца.

В феврале на этом же курорте Таиланда россиянка пробралась в чужой дом, надела одежду жильца и попала в психиатрическую больницу. Предъявлять обвинения 26-летней москвичке не стали.