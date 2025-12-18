В России начало сокращаться число компаний

Forbes: Количество юридических лиц в России упало впервые с 2022 года

В этом году в России впервые с 2022 года зафиксировано снижение числа компаний. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает Forbes.

В декабре в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) оказалось на 2,08 процента или на 67 395 тысяч компаний меньше, чем в январе. За указанный период в стране ликвидировано около 30 тысяч юрлиц, в том числе пять тысяч из них из-за банкротства, девять тысяч — после реорганизации.

Еще 150 тысяч исключили из реестра как недействующие или из-за недостоверности внесенных сведений. Сильнее всего динамика проявилась в Центральном федеральном округе (минус 3,16 процента или на 36,2 тысячи компаний). Вместе с тем число индивидуальных предпринимателей в стране выросло на 303,7 тысячи (6,8 процента).

Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Венера Шайдуллина отмечает, что ускорение ликвидаций бизнес-структур происходит одновременно со снижением числа регистраций. По ее мнению, такая динамика прямо связана с текущей экономической ситуацией, из-за которой предприниматели стали более осторожными. Часть компаний прекращают деятельность, потому что их бизнес-модель становится нежизнеспособной.

В свою очередь, исполнительный директор практики бизнес-консультирования ТеДоёёёёёёёёё Антон Виноградов напомнил, что растет регуляторно-налоговая нагрузка, а кроме того, набирает силу процесс консолидаций, в рамках которых крупные группы скупают активы и присоединяют их к общему бизнесу. Кроме того, в 2025 году ФНС усилила борьбу с недействующими компаниями, что привело к механическому сокращению числа юридических лиц.

В целом, указал эксперт, наблюдающаяся динамика не похожа на массовую волну банкротств как первопричину снижения числа юрлиц. В то же время, говорит директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов, происходит структурный сдвиг — рост регистраций ИП при замедлении регистраций компаний.

Ранее сообщалось, что в 2025 году заметно выросло число банкротств в IT-отрасли. За 11 месяцев такую процедуру запустили 630 компаний, что на 28 процентов больше, чем годом ранее.