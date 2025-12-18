Реклама

12:24, 18 декабря 2025

В Германии предложили размещение миротворцев на Украине без участия НАТО

В бундестаге предложили размещение миротворцев на Украине нейтральными странами
В бундестаге предложили размещение миротворцев на Украине нейтральными странами без участия НАТО. Об этом говорится в проекте резолюции «За новое начало в германо-американских отношениях — Вместе за безопасность, стабильность и мир на Украине», с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Миротворческие войска должны быть предоставлены нейтральными государствами (не членами НАТО или ОДКБ, а также Евросоюза (ЕС), такими как Индия, Южная Африка, Бразилия, Индонезия и другие. Это соответствует позициям Украины, России и США», — говорится в тексте документа.

В проекте резолюции отмечается, что с точки зрения обеих сторон конфликта эти страны являются идеальным вариантом. Кроме того, подчеркивается, что у Вооруженных сил Германии нет ни личного состава, ни техники для участия в миротворческих силах на Украине.

При этом Германия и ЕС не могут в одиночку покрыть расходы на миротворческие силы — в общей сложности 30 миллиардов долларов на 40 тысяч военнослужащих в течение десяти лет. Таким образом, эти расходы должны быть распределены между ЕС, США, Россией и Украиной по формуле, основанной на ВВП.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Он уточнил, что страны коалиции разработали планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

