23:27, 18 декабря 2025Мир

В США показали снимки паспортов украинок и россиянки по делу Эпштейна

В США опубликовали снимки паспортов украинок и россиянки по делу Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Демократы Палаты представителей США опубликовали очередную партию фотодокументов из архива скандально известного финансиста Джеффи Эпштейна. Среди них фотографии трех паспортов украинок и одной россиянки, пишет «Би-би-си».

На снимках показаны паспорта разных стран, в том числе гражданки Украины с заретушированными персональными данными, заграничный паспорт россиянки и паспорт самого Эпштейна.

На серии фотографий также запечатлены разные части полуобнаженного тела девушки с написанными на них ручкой цитатами из англоязычного романа Владимира Набокова «Лолита».

Ранее сообщалось, что в США опубликовали фото из архива Эпштейна, где запечатлен основатель Microsoft Билл Гейтс с девушкой и философ Ноам Хомский в самолете финансиста. Оба не отрицают, что были знакомы и встречались с Эпштейном.

