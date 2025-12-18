Реклама

23:15, 18 декабря 2025Мир

Опубликованы фото из архивов Эпштейна с Биллом Гейтсом

Демократы опубликовали фото из архивов Эпштейна с Биллом Гейтсом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: William Volcov / Globallookpress.com

Демократы Палаты представителей США опубликовали очередную партию фотодокументов из архива скандально известного финансиста Джеффи Эпштейна. На одном из снимков запечатлен основатель Microsoft Билл Гейтс с девушкой, ее лицо заретушировано. Об этом пишет «Би-би-си».

Всего было обнародовано 68 фотографий, в основном это части людей и документы, в том числе паспорта разных стран и паспорт самого Эпштейна.

На нескольких снимках запечатлен философ Ноам Хомский с Эпштейном в самолете. Он и Гейтс не отрицали, что были знакомы и встречались с финансистом.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Это произошло в 2019 году: когда Эпштейн якобы страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений.

