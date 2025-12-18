Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 18 декабря 2025Мир

В США заявили о карантине для флота Венесуэлы

WSJ: США хотят устроить режим карантина против нефтяного флота Венесуэлы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Issac Urrutia / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет устроить Венесуэле режим карантина против нефтяного флота, а не блокаду, так как американские военные не будут ограничивать движение прочих гражданских судов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

«"Блокаду" — слово, которое использовал Трамп — лучше назвать карантином, поскольку легальные танкеры по-прежнему будут иметь свободный проход в Венесуэлу, а настоящая блокада по международному праву считается актом войны. Но это по-прежнему знаменует собой самое экстраординарное применение военной мощи США для обеспечения соблюдения нефтяных санкций против Венесуэлы», — приводит издание слова источников.

Собеседники также подчеркнули, что не считают Венесуэлу внушительной военной державой, в отличие от Ирана. В связи с этим Вашингтон не ожидает жестких ответных мер от Каракаса.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Он отметил, что страна полностью окружена «крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    МИД уличил «коалицию желающих» в желании оккупировать Украину

    Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по активам России

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok