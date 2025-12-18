В США заявили о карантине для флота Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа хочет устроить Венесуэле режим карантина против нефтяного флота, а не блокаду, так как американские военные не будут ограничивать движение прочих гражданских судов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

«"Блокаду" — слово, которое использовал Трамп — лучше назвать карантином, поскольку легальные танкеры по-прежнему будут иметь свободный проход в Венесуэлу, а настоящая блокада по международному праву считается актом войны. Но это по-прежнему знаменует собой самое экстраординарное применение военной мощи США для обеспечения соблюдения нефтяных санкций против Венесуэлы», — приводит издание слова источников.

Собеседники также подчеркнули, что не считают Венесуэлу внушительной военной державой, в отличие от Ирана. В связи с этим Вашингтон не ожидает жестких ответных мер от Каракаса.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Он отметил, что страна полностью окружена «крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки».