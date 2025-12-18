Реклама

Западный журналист описал странное состояние Трампа во время обращения

Sky News: Трамп во время обращения казался злым и разочарованным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп казался злым и разочарованным во время обращения к нации. Об этом заявил журналист Sky News.

По его словам, рейтинги американского лидера «действительно очень плохие» — он, предположительно, в некоторой степени теряет поддержку по всей стране.

«В настоящее время доступность товаров и услуг является огромной проблемой во всей Америке. Уровень безработицы растет. Стоимость жизни вызывает серьезную озабоченность у многих людей», — подчеркнул журналист.

Кроме того, он отметил, что Трамп выиграл выборы, пообещав, что сможет решить проблему доступности товаров и услуг, «что сделает Штаты более доступными».

«И все же ему не удалось этого сделать», — добавил корреспондент.

До этого американский лидер в своем обращении к нации заявил, что год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире.

