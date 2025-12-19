Реклама

62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

62-летняя актриса Филиппин Леруа-Болье похвасталась фигурой в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @philippineleroybeaulieu

Французская актриса Филиппин Леруа-Болье похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

62-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» предстала перед камерой, сидя в кресле в черном кружевном мини-платье со шлейфом. Она продемонстрировала просвечивающую сквозь ткань одежды грудь и ноги в прозрачных колготках.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках с открытой пяткой и дополнила образ массивными золотистыми браслетами.

Ранее в декабре 53-летняя актриса Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов.

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

