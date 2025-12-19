Реклама

Бывшую российскую учительницу осудили на 13 лет за сексуальное насилие над подростком

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Москве суд дал 13 лет колонии бывшей преподавательнице по вокалу, обвиненной в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что с 4 июня по 7 августа 2019 года осужденная приглашала ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру и совершала в отношении подростка иные действия сексуального характера. С 7 по 13 августа 2019 года женщина отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии.

Ранее сообщалось, что в Калужской области педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку.

