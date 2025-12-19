В российском регионе педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку

В Калужской области педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину взяли под стражу. Ему вменяют по статье действия сексуального характера в отношении малолетней.

По версии следствия, 17 декабря в городе Белоусово мужчина зашел за ребенком в жилой дом и совершил там в отношении нее противоправные действия.

