19:29, 19 декабря 2025Силовые структуры

В российском регионе педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку

В Калужской области педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Калужский Следком»

В Калужской области педофил напал в подъезде на девятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину взяли под стражу. Ему вменяют по статье действия сексуального характера в отношении малолетней.

По версии следствия, 17 декабря в городе Белоусово мужчина зашел за ребенком в жилой дом и совершил там в отношении нее противоправные действия.

Ранее сообщалось, что в Воронеже суд дал 8,5 года колонии молодой матери, бросившей дочь на четыре дня.

