Наука и техника
16:39, 19 декабря 2025Наука и техника

Уязвимость в ПК помогла читерам

Уязвимость в материнских платах помогла читерам в игре Valorant
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра Valorant

Уязвимость в материнских платах компьютеров помогла читерам в популярной игре Valorant. Об этом говорится в заявлении компании-разработчика игры Riot Games.

Специалисты фирмы заявили, что нашли критическую уязвимость в ряде материнских плат, которая могла быть использована для незаметного внедрения кода. В свою очередь, злоумышленники использовали системную брешь для того, чтобы обманывать античит-систему онлайн-игры Valorant м получать несправедливое преимущество.

Уязвимости оказались подвержены материнские платы Asrock, Asus, Gigabyte и MSI. Инженеры Riot Games отметили серьезность проблемы: «Если бы эта проблема осталась незамеченной, она бы полностью свела на нет все существующие на рынке защитные технологии».

В Riot Games посоветовали пользователям обновить античитерское программное обеспечение (ПО) для Vanguard, в которое добавили устраняющий ошибку патч. Решение проблемы оказалось связано с обновлением настроек BIOS. «Обновления BIOS не так уж и захватывающи, как подсчет количества забаненных игроков, но это необходимый шаг в нашей гонке вооружений против аппаратных читеров», — подытожили разработчики Valorant.

В начале декабря специалисты корпорации Google рассказали, что нашли больше сотни уязвимостей в Android. Фирма выпустила патч, который начали распространять с 5 декабря.

