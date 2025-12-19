Реклама

Наука и техника
18:19, 19 декабря 2025

Производитель пылесосов выпустит смартфон

Первый смартфон Dreame получит AMOLED-экран, тройную камеру и батарею 5000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SkazovD / Shutterstock / Fotodom

Китайская корпорация Dreame выпустит свой первый смартфон. Об этом сообщает профильное издание MT.

Компания Dreame известна производством пылесосов. Однако в начале осени фирма заявила, что собирается выйти на рынок смартфонов. Журналисты медиа заметили появление смартфона на сайте европейского регулятора и присвоение ему сертификата EU Energy Label, что указывает на скорый выход девайса.

В материале говорится, что первый аппарат Dreame получит название Smartphone E1. Он будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран, защищенный по стандарту IP64 корпус, тройную камеру с объективами разрешением 108,2 и 2 мегапикселей и батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

Также журналисты издания узнали, что устройство Dreame будет иметь 3,5-миллиметровый разъем для наушников, поддержку 5G и NFC. «Любопытно, что при прохождении сертификации EU Energy Label компания указала батарею как "заменяемую пользователем", однако в инструкции попросила "не пытаться извлечь батарею самостоятельно"», — заключили авторы.

Ранее специалисты издания Macworld назвали компьютер Mac Pro и дизайн Liquid Glass главными провалами Apple в 2025 году. Главными успехами фирмы отметили смартфон iPhone 17 и компьютер Mac Studio M3 Ultra.

