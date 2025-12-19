Двое россиян получили по 15,5 года за организованный дома бизнес

В Адыгее осудили двух организаторов крупной нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 228.3 («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ.

Как установил суд, двое местных жителей у себя дома организовали нарколабораторию по производству синтетических веществ в особо крупном объеме для последующей реализации. Было изъято более килограмма готового мефедрона и более 400 литров реагентов, используемых для производства.

Суд приговорил каждого из них к 15,5 года колонии строгого режима.

