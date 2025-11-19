Родители несколько лет лишали свободы и избивали ребенка

В Кузбассе истязавшим ребенка родителям грозит до 15 лет колонии

В Кузбассе истязавшим ребенка родителям грозит до 15 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статьям 117 («Истязание»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 30, 105 («Покушение на убийство»), 228 («Незаконный сбыт, приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»), 230 («Склонение к потреблению наркотических средств с применением насилия») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в период с мая 2021 года по ноябрь 2024 года 40-летний мужчина систематически избивал сына своей 44-летней сожительницы. Он наносил ему удары руками, ногами, шлангом и другими предметами. Также лишал мальчика свободы, заставлял стоять на крупе и ночевать в неотапливаемых помещениях.

Свои действия он сопровождал оскорблениями, унижениями и угрозами. При этом мать, видя происходящее, не предпринимала никаких действий для пресечения.

В период с мая по ноябрь 2024 года действия отчима переросли в покушение на расправу над ребенком. Он неоднократно избивал его, нанося удары по жизненно важным органам и голове. Мать пострадавшего также не обращалась в правоохранительные органы или за медицинской помощью.

Ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

