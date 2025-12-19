Реклама

17:08, 19 декабря 2025

Лавров ответил Макрону о возможности разговора с Путиным

Лавров заявил, что Путин готов поговорить с Макроном при соблюдении приличий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов к контакту с президентом Франции Эммануэлем Макроном при определенном условии. Об этом на пресс-конференции в Каире заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент наш не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», — сказал дипломат, отвечая на заявления Макрона о необходимости диалога с Россией.

Глава российского МИД напомнил о резких высказываниях французского лидера, который ранее называл «единственным злодеем» в текущей ситуации Россию и лично Путина.

Ранее Лавров заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) являются невоспитанными людьми, поскольку они пытаются указывать Китаю и Индии, общаться с Россией или нет. Он подчеркнул, что российская сторона уважительно относится к праву любой страны выбирать себе партнеров и указал, что такая политика «в полной мере отвечает требованию Устава ООН об уважении суверенного равенства государств».

