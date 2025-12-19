Реклама

Мир
17:07, 19 декабря 2025Мир

Лавров обвинил европейских лидеров в невоспитанности

Лавров: Нынешние европейские лидеры являются невоспитанными людьми
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Лидеры Европейского союза (ЕС) являются невоспитанными людьми, поскольку они пытаются указывать Китаю и Индии, общаться с Россией или нет. На это обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Особенно вот нынешние лидеры так называемые Евросоюза, публично заявляющие, почему Китай общается с Россией и как это, почему Индия общается с Россией. Но это хамство, это невоспитанные люди», — возмутился дипломат.

Лавров подчеркнул, что российская сторона уважительно относится к праву любой страны выбирать себе партнеров. Он указал, что такая политика «в полной мере отвечает требованию Устава ООН об уважении суверенного равенства государств».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. При этом глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».

