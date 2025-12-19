Путин поправил заявившего о «всей власти в руках президента» журналиста BBC

Путин поправил журналиста BBC в фразе о «всей власти в руках президента»

Президент России Владимир Путин поправил журналиста BBC Стива Розенберга, который заявил, что вся власть в стране находится в руках главы государства, и сказал, что его полномочия ограничены Конституцией. Это произошло во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, у него действительно есть ряд полномочий, однако Путин подчеркнул, что значительную часть законов инициируют верхняя и нижняя палаты парламента.

Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны Владимир Путин

Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер раскрыл детали своих поездок по Москве «по-тихому». Глава государства заявил, что чаще ездит без сопровождения ДПС, чем полностью инкогнито. Путин отметил, что считает такие поездки небесполезными.