15:09, 19 декабря 2025Россия

Путин поправил заявившего о «всей власти в руках президента» журналиста BBC

Путин поправил журналиста BBC в фразе о «всей власти в руках президента»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поправил журналиста BBC Стива Розенберга, который заявил, что вся власть в стране находится в руках главы государства, и сказал, что его полномочия ограничены Конституцией. Это произошло во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, у него действительно есть ряд полномочий, однако Путин подчеркнул, что значительную часть законов инициируют верхняя и нижняя палаты парламента.

Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны

Владимир Путин

Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер раскрыл детали своих поездок по Москве «по-тихому». Глава государства заявил, что чаще ездит без сопровождения ДПС, чем полностью инкогнито. Путин отметил, что считает такие поездки небесполезными.

