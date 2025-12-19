Реклама

18:03, 19 декабря 2025Экономика

Набиуллина попросила у Деда Мороза низкую инфляцию

Набиуллина загадала Деду Морозу на Новый год инфляцию в 4 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос, что она попросила бы в подарок у Деда Мороза. Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Глава регулятора сообщила, что загадала Деду Морозу инфляцию в 4 процента. «На следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4-процентной инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности», — прокомментировала она.

В прошлом году Набиуллина также просила о замедлении роста цен. «Но, я думаю, что, кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», — говорила она в конце 2024 года.

На заседании 19 декабря ЦБ ожидаемо понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 16 процентов годовых. Основным аргументом считалось замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе 6 процентов.

