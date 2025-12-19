Реклама

14:21, 19 декабря 2025

Образ Санты Клауса в рекламе бренда Skims разочаровал публику

Мария Винар

Кадр: Skims

Пользователи сети раскритиковали образ Санты Клауса в рекламе бельевого бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Юзер с никнеймом @janicesguitar опубликовал скриншот ролика из TikTok-аккаунта марки. На нем предстал Санта Клаус в костюме бежевого цвета. Объектом возмущения автора поста стал не только его наряд, но и телосложение. «Не может быть, чтобы Санта выглядел так, как будто он на "Оземпике" и еще в унылом бежевом костюме Skims», — гласит подпись к скриншоту.

Подписчики @janicesguitar также оказались удивлены внешним видом Санты Клауса и принялись обсуждать его в комментариях. «Это идеально в стиле Ким Кардашьян. Только она могла превратить даже самое радостное время года в скучное», «Это просто ад», «Почему он такой худой и почему костюм такой мешковатый?», «Боже мой, она решила лишить нас веселья и радости», «Бежевые мамы добрались до Санты», «Какая-то нелепость», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что Ким Кардашьян выпустила адвент-календари с трусами.

