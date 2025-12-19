Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:29, 19 декабря 2025Наука и техника

Открыт неожиданный и простой способ усилить физическую выносливость

AP: Нецензурные слова помогают прикладывать больше усилий при занятиях спортом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Произнесение ругательств может реально повышать физическую силу и выносливость — к такому выводу пришли психологи из Университета Кила и Университета Алабамы. Исследование, опубликованное в American Psychologist (AP), показало, что нецензурные слова помогают людям прикладывать больше усилий при выполнении физических упражнений.

В экспериментах приняли участие почти 200 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Участники выполняли силовое упражнение — подъем тела на руках из положения сидя — одновременно повторяя либо ругательное слово, либо нейтральное. В варианте с бранью люди удерживали нагрузку заметно дольше.

Анализ психологического состояния показал, что ругань повышала уровень уверенности, вовлеченности и позитивных эмоций, а также снижала отвлекаемость. По мнению авторов, такие слова помогают «снять внутренние тормоза» и перейти в более активное, мобилизованное состояние.

Исследователи подчеркивают, что эффект не связан с физиологическим допингом — это простой психологический механизм. По словам авторов, ругань можно рассматривать как «доступный и бесплатный способ кратковременно усилить физическую отдачу», хотя для точного понимания механизма потребуются дополнительные исследования.

Ранее стало известно, что продукты с высоким содержанием природных нитратов, прежде всего свекольный сок, могут способствовать поддержанию физической формы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok