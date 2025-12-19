Реклама

Экономика
18:09, 19 декабря 2025Экономика

Первой моделью Jaguar после перезапуска станет 1000-сильный электрокар

Jaguar раскрыл подробности о первой модели после перезапуска бренда
Светлана Ходос

Фото: Sergey Nivens / Shutterstock / Fotodom

Британская компания Jaguar готовится возобновить производство после масштабного ребрендинга. Теперь же управляющий директор марки Родон Гловер в интервью Top Gear раскрыл подробности о первенце нового модельного ряда, премьера которого запланирована на 2026 год.

Основной целью обновления бренда является уход от конкуренции с «большой немецкой тройкой» — Audi, Mercedes-Benz и BMW. По словам топ-менеджера, в этой борьбе британцы проиграли по коммерческим показателям, поэтому отныне машины производителя займут нишу между автомобилями из Германии и «тяжелым люксом» вроде Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini.

«Времена семи или восьми моделей в линейке Jaguar прошли. Теперь мы будем предлагать сокращенный модельный ряд, все автомобили которого будут находиться примерно в одном ценовом диапазоне. Но от модели, которая известна как "массовый премиум", мы решили отказаться, так как она не принесла коммерческих успехов», — сообщил топ-менеджер.

Первая модель увидит свет в будущем году. Ей станет четырехдверный фастбэк с классическими пропорциями спорткаров и внешностью в стиле концепта Type 00, представленного в 2024 году.

Новинка построена на новой платформе Jaguar Elecrtic Architecture, а в движение ее станет приводить трехмоторная силовая установка, выдающая 1 000 лошадиных сил. Питаться агрегаты будут от 120-киловаттного аккумулятора.

Производитель намерен отказаться от массовых продаж и стараться продавать меньше, но получать максимальную прибыль. Цены на пока безымянный Jaguar будут начинаться от 187 тысяч долларов (примерно 15 миллионов рублей по текущему курсу).

