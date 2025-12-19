Популярная телезвезда в трусах похвасталась новой татуировкой на ягодицах

Британская модель Кэти Прайс в откровенном виде похвасталась новой татуировкой

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс похвасталась новой татуировкой на ягодицах. На откровенные кадры, опубликованные в Snapchat, обратило внимание издание Daily Mail.

47-летняя знаменитость запечатлела себя в кабинете мастера тату, лежа на кушетке со спущенными штанами и в белых трусах-стрингах. При этом звезда продемонстрировала массивный рисунок, расположенный на пояснице и ягодицах. Она призналась, что нанесение изображения было для нее неприятным и длительным.

Известно, что на теле Прайс присутствуют более двадцати татуировок. К примеру, в прошлом году она набила на спине ангельские крылья.

В сентябре популярная телезвезда разделась догола и показала непристойную татуировку.