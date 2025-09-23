Популярная телезвезда разделась догола и показала непристойную татуировку

Телезвезда Кэти Прайс показала фанатам откровенную татуировку на фото

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс показала фанатам непристойное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в зеркало. При этом она разделась догола, повернулась спиной и продемонстрировала татуировки на теле. На размещенном кадре видно, что на спине Прайс изображены большие крылья, а в районе крестца рисунок в виде трусов-стрингов с бантами.

Ранее сообщалось, что Кэти Прайс снялась в откровенном образе и напугала фанатов худобой. Тогда телезвезда предстала перед камерой в легинсах и укороченном пальто, которое она распахнула.