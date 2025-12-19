Появились подробности об обратившейся к Путину на прямой линии многодетной семье

Прокуратура пообещала помочь многодетной матери после обращения к Путину

Тюменская прокуратура пообещала помочь многодетной семье получить льготы после обращения женщины к президенту России Владимиру Путину на прямой линии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Многодетная мать Гульнара рассказала, что с ней связалась администрация региона и прокуратура. Ситуация на данный момент взята под контроль. Ее заверили в том, что власти найдут решение, чтобы семья с шестью детьми получила льготы.

Отмечается, что Гульнара работает воспитателем и имеет зарплату 27 тысяч рублей, а муж трудится на должности водителя. За прошлый месяц у них возникло небольшое превышение дохода на 100 рублей, из-за чего они не получили льготных выплат.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией Путин заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.