Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 19 декабря 2025Россия

Появились подробности об обратившейся к Путину на прямой линии многодетной семье

Прокуратура пообещала помочь многодетной матери после обращения к Путину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Тюменская прокуратура пообещала помочь многодетной семье получить льготы после обращения женщины к президенту России Владимиру Путину на прямой линии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Многодетная мать Гульнара рассказала, что с ней связалась администрация региона и прокуратура. Ситуация на данный момент взята под контроль. Ее заверили в том, что власти найдут решение, чтобы семья с шестью детьми получила льготы.

Отмечается, что Гульнара работает воспитателем и имеет зарплату 27 тысяч рублей, а муж трудится на должности водителя. За прошлый месяц у них возникло небольшое превышение дохода на 100 рублей, из-за чего они не получили льготных выплат.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией Путин заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Посла России вызвали в МИД Дании

    Набиуллина заявила о минимальном за пять лет росте цен в России

    В России объяснили заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии

    Россиянин поставил на победу «Зенита» и выиграл 17 миллионов рублей

    Симоньян объяснила возвращение из США в Россию

    Орбан сравнил европейцев с нацистами

    Названы самые шокирующие смываемые в унитаз россиянами предметы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok