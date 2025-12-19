Реклама

Россия
14:54, 19 декабря 2025Россия

Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми

Путин: С 2026 года в России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

В России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент России Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет. «Из уплаченных 13 процентов НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора прожиточного минимума на человека, процентов семь, то есть большая часть, будет возвращаться назад», — отметил он.

Путин подчеркнул, что принятые решения по поддержке семей с детьми пока недостаточны, однако правительство продолжит совершенствовать систему. Он также попросил власти рассмотреть методы, позволяющие не снижать льготы при росте доходов. Российский лидер счел аморальными попытки извлечь выгоду из положения многодетных семей.

Ранее Владимир Путин назвал катастрофичной ситуацию с рождаемостью в некоторых странах мира. Он отметил, что вопрос демографии является одним из самых волнующих для всех стран постиндустриального развития. Глава государства связал низкий коэффициент рождаемости с материальным положением семей. Путин подчеркнул, что рождение ребенка не должно приводить к финансовым трудностям семьи.

