Россия
14:31, 19 декабря 2025Россия

Путин порассуждал о катастрофической ситуации с рождаемостью в мире

Путин: В некоторых странах ситуация с рождаемостью — катастрофическая
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В некоторых странах мира ситуация с рождаемостью складывается катастрофично. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По его словам, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития.

«Везде происходит одно и то же. В некоторых государствах ситуация складывается просто катастрофически. В Японии, например, коэффициент рождаемости 0,8 процента, в Южной Корее 0,7. У нас тоже чуть-чуть снизился, примерно 1,4, нужно добиться хотя бы 2 процентов», — сказал президент.

Он добавил, что многое связано с материальным положением семей, отметив, что люди не должны чувствовать снижение достатка с появлением ребенка.

По словам Путина, в 25 регионах России на данный момент обозначилась положительная демографическая тенденция.

Ранее Путин заявил, что рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, а также наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
