Появилось видео аварии с шестью погибшими в Советском районе Новосибирска

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске. В результате столкновения двух машин погибло двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Также стало известно, что виновником аварии предварительно считают водителя Mercedes, который двигался на запрещающий сигнал светофора. На данный момент его доставили в полицию.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть людей.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей.

