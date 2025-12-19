Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске. В результате столкновения двух машин погибло двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Также стало известно, что виновником аварии предварительно считают водителя Mercedes, который двигался на запрещающий сигнал светофора. На данный момент его доставили в полицию.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть людей.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей.
