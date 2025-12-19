Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 19 декабря 2025Россия

Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске

Появилось видео аварии с шестью погибшими в Советском районе Новосибирска
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске. В результате столкновения двух машин погибло двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Также стало известно, что виновником аварии предварительно считают водителя Mercedes, который двигался на запрещающий сигнал светофора. На данный момент его доставили в полицию.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть людей.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей.

Ранее на видео попали последние секунды жизни российского автомобилиста. Кадры сняла камера наблюдения, установленная на участке трассы Костино — Камбарка в Удмуртии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Exeed раскрыл подробности о новом Exlantix ET8 для России

    Новый носитель «Калибров» приступил к испытаниям

    Набиуллина назвала способ снизить жилищную инфляцию

    Получивший травму Сафонов обратился к болельщикам

    Внучка под наркотиками сжила со свету бабушку из-за коммуналки в российском городе

    Артемий Лебедев счел бессмысленным отказываться от алкоголя

    Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok