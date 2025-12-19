Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:06, 19 декабря 2025Культура

Присутствие Долиной в новогоднем фильме объяснили

Продюсер Шелков: Долину оставили в новогоднем фильме, чтобы не подвести команду
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. Его слова передает KP.RU.

По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значило обесценить работу съемочной группы. По этой причине клип, в котором Долина исполняет песню Инстасамки «За деньги да», остался в финальном монтаже. Шелков подчеркнул, что съемки картины начались задолго до скандала, и назвал «судьбоносным» выбор именно этой песни для артистки.

«Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили: над клипом работала большая команда — сжечь этот эпизод было бы нечестно», — заявил продюсер. Он также назвал фильм «историческим альманахом» о событиях уходящего года, по которому можно понять, чем жили россияне в этот период.

Ранее психиатр Василий Шуров предположил, что мошенникам удалось обмануть Ларису Долину из-за ее нарциссизма, мании величия и избыточной уверенности в себе. По его мнению, артистка не была в невменяемом состоянии во время общения со злоумышленниками.

Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив покупательницу Полину Лурье без жилья и денег. История вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку. 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ принял решение оставить Лурье собственницей жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В России оценили решение Европы по замороженным активам

    Простая привычка помогла снизить давление без лекарств

    В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту с Россией

    Пушков высказался об отказе Евросоюза предоставлять кредит Киеву

    Мальчик в поезде познакомился с бойцами СВО и показал полученный от них подарок на видео

    Курс доллара в России взлетел

    IBU отказался рассмотреть иск российских биатлонистов в ускоренном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok