Присутствие Долиной в новогоднем фильме объяснили

Продюсер Шелков: Долину оставили в новогоднем фильме, чтобы не подвести команду

Креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. Его слова передает KP.RU.

По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значило обесценить работу съемочной группы. По этой причине клип, в котором Долина исполняет песню Инстасамки «За деньги да», остался в финальном монтаже. Шелков подчеркнул, что съемки картины начались задолго до скандала, и назвал «судьбоносным» выбор именно этой песни для артистки.

«Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили: над клипом работала большая команда — сжечь этот эпизод было бы нечестно», — заявил продюсер. Он также назвал фильм «историческим альманахом» о событиях уходящего года, по которому можно понять, чем жили россияне в этот период.

Ранее психиатр Василий Шуров предположил, что мошенникам удалось обмануть Ларису Долину из-за ее нарциссизма, мании величия и избыточной уверенности в себе. По его мнению, артистка не была в невменяемом состоянии во время общения со злоумышленниками.

Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив покупательницу Полину Лурье без жилья и денег. История вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку. 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ принял решение оставить Лурье собственницей жилья.