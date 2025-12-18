Психиатр назвал возможные диагнозы Долиной

Психиатр Шуров: Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия

Психиатр Василий Шуров предположил, что мошенникам удалось обмануть певицу Ларису Долину из-за ее мании величия и избыточной уверенности в себе. Комментарий специалиста приводит «Абзац».

Шуров заявил, что Долина — нарцисс и истероид, «потрепанный жизнью» и «носящий маску». Он также отметил токсичность исполнительницы и ее веру в собственную безнаказанность. По мнению психиатра, артистка не была в невменяемом состоянии во время взаимодействия с мошенниками. Он добавил, что злоумышленники хорошо подготовились к общению с певицей и «профессионально ее развели».

«Какого-то состояния аффекта, психоза длиной в несколько месяцев мне сложно представить. Просто человек все время на своей волне, мало кого слушающий», — заключил Шуров.

Ранее стало известно, что Долина продавала свою столичную квартиру в состоянии психического расстройства. Это следует из данных психиатрической экспертизы, которая приведена в решении Верховного суда России. Такое состояние, по мнению экспертов, мешало артистке отдавать отчет в своих действиях в момент заключения сделки. Мошенники смогли убедить ее продать жилье из-за особенностей образа мышления и личностных черт.