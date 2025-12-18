Реклама

Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

Верховный суд: Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина продавала свою столичную квартиру в состоянии психического расстройства. Это следует из данных психиатрической экспертизы, которая приведена в решении Верховного суда (ВС) России, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, мошенники смогли убедить артистку продать жилье из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт.

Во вторник, 16 декабря, ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, которая продала ее Полине Лурье за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за покупательницей.

Теперь певица находится в проданной квартире незаконно. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении.

