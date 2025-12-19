Реклама

09:34, 19 декабря 2025Забота о себе

Психотерапевты раскрыли причины популярности поздней потери девственности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевты Клэр Паттерсон и Элоиза Скиннер объяснили причины популярности поздней потери девственности. Их мнение опубликовало издание Metro.

Паттерсон, комментируя признание британского комика Джимми Карра о потере девственности в 26 лет, заявила, что причиной этого стали близкие отношения юмориста с матерью. «Иногда мужчины ищут "идеальную" связь, подобную той, которая может быть у детей с их матерью, где об их потребностях и желаниях заботятся, возможно, без особых усилий с их стороны», — рассуждает она. Кроме того, продолжила специалистка, иногда родители учат детей воспринимать секс как нечто постыдное или пугающее и тем самым влияют на позднее начало половой жизни. Еще одной причиной, по ее словам, может быть страх ошибки в постели.

В свою очередь, Скиннер отметила, что многие современные люди стремятся сперва достигнуть определенных целей в жизни, к примеру, начать жить отдельно, и только потом вступать в интимные отношения. «Если человек делит жилье с соседями или семьей, ему может быть трудно найти партнера для секса», — считает она. Другие приоритеты, задвигающие секс на задний план, могут касаться личных целей в области здоровья или финансовых амбиций.

Также, по словам Скиннер, поздняя потеря девственности может быть следствием использования приложений для знакомств. «Иногда бывает проще поддерживать контакт онлайн, и таким образом получать уверенность в себе и удовлетворение. Человеку может казаться, что ему не нужна дополнительная близость или связь или что проще общаться онлайн и не испытывать трудностей и эмоциональной напряженности при личной встрече», — заключила она.

Ранее пользователи сети рассказали об особенностях первого секса, удививших их. Один мужчина вспомнил, что в свой первый раз купил ультратонкие презервативы, потому что друзья сказали, что обычные не дают нужных ощущений.

