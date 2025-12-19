Путин оценил золотые резервы

Путин: Золотовалютные резервы России выросли до $741,5 млрд

В 2025 году золотовалютные резервы России значительно выросли. Запасы оценил президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года.

По словам президента, на сегодняшний день резервы Центрального банка России (ЦБ РФ) составляют до 741,5 миллиарда долларов.

«Самое главное — России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это важный показатель — устойчивость экономики и финансовой системы страны. Это позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и так далее», — пояснил он.

На фоне рекордного роста биржевых цен на золото российским резервам удалось преодолеть отметку в 700 миллиардов в середине сентября. Пикового значения размер российских резервов достиг к 18 октября. После коррекции котировок драгметалла размер запасов стабильно снижался. Выправить динамику удалось во второй половине ноября. Всю вторую часть последнего осеннего месяца размер международных российских резервов демонстрировал устойчивый рост.

Золотовалютные резервы представляют высоколиквидные иностранные активы, которыми может распоряжаться ЦБ по своему усмотрению. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.