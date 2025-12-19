Реклама

15:29, 19 декабря 2025Экономика

Путин ответил на вопрос о распространении семейной ипотеки на вторичку

Путин: Мы займемся вопросом распространения семейной ипотеки на вторичный рынок
Александра Качан (Редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин пообещал заняться вопросом распространения семейной ипотеки на вторичный рынок и отметил, что в ряде российских городов такое решение уже принято. Об этом он рассказал во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, трансляцию который ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«В регионах, где не строится такое [новое] жилье или строится очень мало такого жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья со вторичного рынка», — заявил глава государства. Он добавил, что в связи с использованием льготной программы при покупке «вторички» есть ряд вопросов, которые в том числе касаются качества старых домов.

«Потому что пока выплачивается ипотека, само жилье может прийти в негодность. Надо всегда очень внимательно относиться к выбору того объекта, который вы приобретаете», — отметил Путин.

По его словам, сейчас купить вторичное жилье с помощью ипотеки можно в 880 городах. Президент объяснил, что сложность распространения семейной ипотеки на вторичный рынок также связана с тем, чтобы помощь была направлена именно на семьи, а не на строительный сектор. «Вопросов там много, и правительство будет этим заниматься», — заключил он.

Ранее в Госдуме попросили вернуть возможность оформления льготной IT-ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге.

