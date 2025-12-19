Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:43, 19 декабря 2025Экономика

В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

СР: Возврат IT-ипотеки в Москве и Петербурге поможет укрепить кадровый потенциал
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев просит вернуть возможность оформления льготной IT-ипотеки в Москве и Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение депутата к руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.

По мнению Гусева, данная мера поможет укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению конкурентоспособности и реализации задач государственной политики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета страны.

Материалы по теме:
Как получить IT-ипотеку в России в 2026 году: новые условия, изменения льготной программы для покупки жилья
Как получить IT-ипотеку в России в 2026 году:новые условия, изменения льготной программы для покупки жилья
1 декабря 2025
Как получить сельскую ипотеку в 2026 году? Все нюансы и условия программы, список банков
Как получить сельскую ипотеку в 2026 году?Все нюансы и условия программы, список банков
17 декабря 2025
Льготная ипотека в 2026 году: какие программы доступны и как купить новое жилье с господдержкой
Льготная ипотека в 2026 году:какие программы доступны и как купить новое жилье с господдержкой
18 декабря 2025

Кроме того, именно в Москве и в Петербурге находится большая часть компаний и центров разработки, а ограничение по льготной ипотеке могут помешать привлечению специалистов.

«Указанное ограничение заслуживает дополнительного внимания как с точки зрения достижения целей государственной политики по поддержке кадрового потенциала в сфере IT-отрасли, так и с точки зрения баланса интересов налогоплательщиков и заемщиков, работающих в крупнейших российских IT-компаниях», — говорится в обращении Гусева.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал о новых льготных ипотечных программах, которые могут в ближайшее время появиться в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

    Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

    Тигр чудом избежал нападения крокодила

    Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

    В Европе впечатлились российским вооружением

    В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

    На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok