В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

СР: Возврат IT-ипотеки в Москве и Петербурге поможет укрепить кадровый потенциал

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев просит вернуть возможность оформления льготной IT-ипотеки в Москве и Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение депутата к руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.

По мнению Гусева, данная мера поможет укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению конкурентоспособности и реализации задач государственной политики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета страны.

Кроме того, именно в Москве и в Петербурге находится большая часть компаний и центров разработки, а ограничение по льготной ипотеке могут помешать привлечению специалистов.

«Указанное ограничение заслуживает дополнительного внимания как с точки зрения достижения целей государственной политики по поддержке кадрового потенциала в сфере IT-отрасли, так и с точки зрения баланса интересов налогоплательщиков и заемщиков, работающих в крупнейших российских IT-компаниях», — говорится в обращении Гусева.

