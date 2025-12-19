Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

Путин пошутил над журналистом Бажановым с плакатом «Хочу жениться»

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом областного телевидения Екатеринбурга Кириллом Бажановым, пришедшим на прямую линию, совмещенную с ежегодной пресс-конференцией, с плакатом «Хочу жениться». Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Путин обратил внимание на журналиста, держащего плакат с надписью «Хочу жениться», и прокомментировал внешний вид молодого человека. «Вы уже одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания», — поиронизировал глава государства.

Бажанов согласился со словами Путина и признался, что хочет сделать предложение своей возлюбленной.

Ранее на пресс-конференции Путин не заметил журналиста BBC News Стивена Розенберга, попытавшегося задать ему вопрос. Когда Розенберг начал говорить, глава государства признался, что не видит сотрудника британского издания.