Путин раскрыл свое отношение к конфликту Европы с Трампом

Путин заявил, что не удивлен конфликтом европейских элит с Трампом

Конфликт европейских политических элит с президентом США Дональдом Трампом не является удивительным. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Что касается конфликтов с президентом Соединенных Штатов, здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного. Ничего здесь удивительного», — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание, что политики Европейского союза (ЕС) надеются на смену позиции Вашингтона после промежуточных выборов следующего года в Конгресс. По его словам, они надеются, что это позволит больше давить на США.

10 декабря в разговоре с «Лентой.ру» немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро заявила, что Запад оказался в состоянии гражданской войны после избрания Дональда Трампа на должность президента США. В частности, она рассказала о «трансатлантической гражданской войне» между противниками и сторонниками Трампа, включая правительства и популистские партии стран Европы. По ее мнению, именно это, а не противостояние США и Европы, является настоящим расколом на Западе.