04:00, 10 сентября 2025

Положение Запада описали фразой «гражданская война»

Политолог Геро: Запад оказался в состоянии трансатлантической гражданской войны
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shaun Best / Reuters

Запад оказался в состоянии гражданской войны после избрания Дональда Трампа на должность президента США. Об этом «Ленте.ру» заявила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Сейчас можно даже говорить о "правовой войне": когда заканчиваются политические аргументы, атлантические элиты просто пытаются посадить оппонента в тюрьму», — подчеркнула политолог.

Геро рассказала о «трансатлантической гражданской войне» между противниками и сторонниками Трампа, включая правительства и популистские партии стран Европы. По ее мнению, именно это, а не противостояние США и Европы, является настоящим расколом на Западе.

Мыслитель отвергла возможность открытых столкновений в западных странах, указав на психологические аспекты. Однако Геро отметила, что значительная часть мигрантов не чувствует принадлежность к государствам Европы, в которых они проживают.

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская объяснила в комментарии «Ленте.ру» нежелание Трампа поддерживать меньшинства. По словам эксперта, для американского лидера важно, чтобы никакие группы в обществе не выделялись.

