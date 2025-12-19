Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 19 декабря 2025Мир

Путин высказался о генсеке НАТО фразой «что он несет»

Путин о Рютте: Умный человек, системный и эффективный, но что он несет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин охарактеризовал генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте как умного человека, однако задался вопросом, «что он несет». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Российский лидер рассказал, что лично познакомился с Рютте, когда тот был премьер-министром Нидерландов.

«Я когда-то ездил туда, мы общались. Умный человек, я знаю, системный и эффективный был премьер-министр (...). Ну что он несет? Мне так хочется спросить: "Слушай, ну что ты говоришь про войну [НАТО] с Россией?". Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну читать ты умеешь? Почитай новую Стратегию национальной безопасности США», — высказался глава государства.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой была определена политика США в отношении России. В документе отмечается, что восстановление стратегической стабильности с Москвой является одним из главных внешнеполитических приоритетов Вашингтона в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok