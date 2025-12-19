Путин высказался о генсеке НАТО фразой «что он несет»

Путин о Рютте: Умный человек, системный и эффективный, но что он несет

Президент России Владимир Путин охарактеризовал генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте как умного человека, однако задался вопросом, «что он несет». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Российский лидер рассказал, что лично познакомился с Рютте, когда тот был премьер-министром Нидерландов.

«Я когда-то ездил туда, мы общались. Умный человек, я знаю, системный и эффективный был премьер-министр (...). Ну что он несет? Мне так хочется спросить: "Слушай, ну что ты говоришь про войну [НАТО] с Россией?". Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну читать ты умеешь? Почитай новую Стратегию национальной безопасности США», — высказался глава государства.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой была определена политика США в отношении России. В документе отмечается, что восстановление стратегической стабильности с Москвой является одним из главных внешнеполитических приоритетов Вашингтона в Европе.