США назвали приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией

Восстановление стратегической стабильности с Россией является одним из главных внешнеполитических приоритетов США в Европе. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом.

«Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена ​​на восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией», — отмечается в документе.

Согласно Стратегии нацбезопасности, для построения отношений Европы с Россией требуется «дипломатическое участие» США, чтобы «восстановить и заново определить условия» для стратегической стабильности в Евразии. Также в тексте отмечается, что посредничество Вашингтона «должно способствовать снижению риска возникновения потенциального конфликта» между Москвой и европейскими странами.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном, несмотря на существующие противоречия. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.