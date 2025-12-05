Реклама

12:14, 5 декабря 2025

США официально определили свою политику в отношении России

США назвали приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Восстановление стратегической стабильности с Россией является одним из главных внешнеполитических приоритетов США в Европе. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом.

«Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена ​​на восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией», — отмечается в документе.

Согласно Стратегии нацбезопасности, для построения отношений Европы с Россией требуется «дипломатическое участие» США, чтобы «восстановить и заново определить условия» для стратегической стабильности в Евразии. Также в тексте отмечается, что посредничество Вашингтона «должно способствовать снижению риска возникновения потенциального конфликта» между Москвой и европейскими странами.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном, несмотря на существующие противоречия. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.

