Путин заявил о добившейся цифрового суверенитета России

Путин: Россия добилась полного цифрового суверенитета благодаря мессенджеру MAX

Россия добилась полного цифрового суверенитет и «это очень важно», заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте». Этому поспособствовало создание национального мессенджера MAX, пояснил он, добавив, что это было последним недостающим инструментом.

При этом президент подчеркнул, что для развития MAX нужна конкуренция и она будет.

Говоря о Telegram и других мессенджерах, глава государства подчеркнул, что их проблема только в одном — в соблюдении российских законов.

«Политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы. Этим и были вызваны соответствующие действия с замедлением», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных каналов в MAX выросло в шесть раз за месяц.

