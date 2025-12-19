Реклама

Бывший СССР
14:50, 19 декабря 2025Бывший СССР

Путин заявил о готовности «добить гадину»

Путин высказался о ВСУ словами «мы готовы идти дальше и добивать эту гадину»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С учетом того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обходятся с гражданскими лицами, российские войска готовы «добивать эту гадину». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, — у нас просто руки чешутся: готовы идти дальше и добивать эту гадину», — заявил президент.

Ранее Путин оценил видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы близ Купянска словами «чего стоять на пороге-то?».

Ранее Путин отметил, что Россия не несет ответственность за гибель людей в конфликте, который не она начинала. Он обратил внимание, что Москва долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской народной республик.

