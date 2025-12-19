Орбан: ЕС начал искать способ финансирования Украины только в конце дня саммита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены организации. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан заявил о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину и подчеркнул, что только в конце первого дня саммита (через 12 часов после его открытия) страны перешли к обсуждению

«За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) на саммите выработают единую политику финансированию Украины за счет замороженных российских активов. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

