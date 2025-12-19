Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:57, 19 декабря 2025Экономика

Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

Орбан: ЕС начал искать способ финансирования Украины только в конце дня саммита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены организации. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан заявил о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину и подчеркнул, что только в конце первого дня саммита (через 12 часов после его открытия) страны перешли к обсуждению

«За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) на саммите выработают единую политику финансированию Украины за счет замороженных российских активов. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

    Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

    Тигр чудом избежал нападения крокодила

    Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

    В Европе впечатлились российским вооружением

    В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

    На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok