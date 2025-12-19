Россиянин «нахимичил» 19 лет колонии

В Томске суд дал 19 лет колонии мужчине за нарколабораторию с 120 кг мефедрона

Томский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы организатора подпольной нарколаборатории, в которой изъяли 120 килограммов мефедрона и более 167 килограммов их прекурсоров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

Второй фигурант дела получил восемь лет заключения. Из приговора следует, что мужчина сначала занимался закладкой наркотиков в тайниках, а затем решил стать «химиком». Он купил участок в селе Александровское Томского района, где развернул масштабное производство наркотиков.

Сообщник мужчины выполнял функции перевозчика, его задержали с поличным. Оба подсудимых признали свою вину.

