Силовые структуры
12:02, 12 декабря 2025Силовые структуры

Элитные духи помогали россиянам проворачивать криминальную схему

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в сбыте мефедрона в духах
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Cheolmin Jeon / Shutterstock / Fotodom

В Москве сотрудники Росгвардии задержали группу из пяти человек, занимавшуюся распространением наркотиков с помощью криминальной схемы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по столице.

Злоумышленники прятали мефедрон в специально изготовленных коробках с двойным дном из-под элитной парфюмерии. При обысках изъято более 500 граммов наркотика, 195 упаковок из-под духов, 15 коробок с двойным дном, весы и фасовочные материалы. Возбуждены два уголовных дела.

По версии следствия, 38-летний житель Истры закупал крупные партии наркотиков, фасовал и изготавливал на специальном станке коробки с двойным дном. Затем он отправлял их своим сообщницам — 64-летней женщине и ее двум дочерям 41 и 44 лет, проживающим в Московской области.

Женщины в своей квартире прятали наркотики в тайные отсеки, добавляли в коробки парфюмерию, после чего передавали посылки 21-летнему москвичу для бесконтактного сбыта через курьерские службы.

Ранее сотрудники полиции задержали двух жителей Удмуртии, которые готовили мефедрон в бане.

