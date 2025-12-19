Российский посол рассказал о шоке норвежцев после слов генсека НАТО о Трампе

Грубая лесть генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес президента США Дональда Трампа шокировала норвежских политических обозревателей. Об этом сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости.

В качестве примера он привел случай, когда Рютте назвал американского лидера «папочкой». По словам посла, после этого норвежские политобозреватели пребывают в шоке от генсека.

«Со знанием дела высказался бывший представитель Норвегии при НАТО Кай Эйде, который счел заявления Рютте непоследовательными и направленными на нагнетание чрезмерного страха войны в Европе», — отметил он.

Корчунов добавил, что, по мнению опытного норвежского дипломата, у генсека наблюдается «недостаток мудрости и глубины», которые необходимы для занимаемой им ответственной должности.

В июне Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал он.