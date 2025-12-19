Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:35, 19 декабря 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту экстренно сел в Турции

Самолет российской авиакомпании экстренно сел в Турции из-за состояния пассажира
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет, летевший из Шарм-эш-Шейха (Египет) во Владикавказ, экстренно сел в Турции из-за состояния пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» с россиянами на борту сел в турецком аэропорту из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Уточняется, что медики осмотрели больного прямо в салоне и забрали в больницу.

Очевидцы рассказали, что попутчики собрали нужную сумму для его дальнейшей поездки домой. Собранные средства также смогут покрыть необходимую медицинскую помощь.

Ранее вылетевший в Таиланд пассажирский самолет вынужденно изменил маршрут и сел в Самаре из-за пассажира. Ему потребовалась неотложная помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok