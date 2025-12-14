Реклама

15:11, 14 декабря 2025

Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вылетевший в Таиланд пассажирский самолет вынужденно изменил маршрут из-за одного человека на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 14 декабря во время рейса из Москвы на Пхукет. Воздушное судно с россиянами экстренно село в Самаре в 01:50. Причиной посадки стала неотложная помощь пассажиру.

По сообщению очевидцев, спустя два часа вылет задержали до 15:00. Авиаперевозчик пообещал разместить путешественников в отеле, однако там не оказалось свободных мест. Пассажиры провели ночь и половину дня в терминале аэропорта. Однако вылет задержали повторно на час.

Ранее двигатель самолета с 275 пассажирами на борту отказал во время взлета в аэропорту США. Во время маневра часть крышки двигателя сорвалась и загорелась, что привело к лесному пожару рядом с воздушной гаванью.

